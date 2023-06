15.227 Bad Dürkheimerinnen und Bad Dürkheimer entscheiden am Sonntag, wer ab dem 1. Januar die Geschicke im Rathaus leitet: Herausforderin Natalie Bauernschmitt (CDU) oder weiterhin Amtsinhaber Christoph Glogger (SPD). 4130 Briefwähler hatte die Stadtverwaltung bis Freitag bereits registriert. Die Stadt weist darauf hin, dass im Falle plötzlicher Erkrankung noch am Sonntag bis 15 Uhr beim Wahlamt die Briefwahlunterlagen beantragt und abgeholt werden können. Am Freitag wurden noch die letzten Vorbereitungen getroffen, „sodass einem reibungslosen Ablauf der Wahl von Verwaltungsseite aus nichts entgegen steht“. Die RHEINPFALZ berichtet am Sonntag unter www.rheinpfalz.de mit einem Live-Blog über die Wahl. Wir fangen tagsüber die Stimmung in den Wahllokalen ein und berichten abends online und am Montag in der gedruckten Zeitung über Ergebnis, Reaktionen und Hintergründe.