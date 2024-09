Der Sozialausschuss hat am Mittwoch einer Reihe von Anträgen von Vereinen auf Investitionsförderung nach der neuen Vereinsförderrichtlinie zugestimmt. Der LTV Bad Dürkheim erhält für die Anschaffung eines Verkaufs- und eines Lagercontainers im Stadion Trift knapp 5200 Euro. Für eine Schallschutzmaßnahme am Großkaliberstand, Arbeiten am Dach des Kleinkaliberstands sowie Arbeiten an der Jägerstube erhält die Schützengesellschaft rund 14.100 Euro, für die Dachsanierung und einen neuen Aufsitzrasenmäher bekommt der FC Leistadt 3500 Euro. Für die Renovierung des Clubhauses sowie die Sanierung der Toiletten erhält der TV Ungstein rund 4500 Euro.

„Es zeigt sich, dass in den vergangenen Monaten vermehrt Anträge reingekommen sind, weil sich die Fördermöglichkeit bei den Vereinen rumgesprochen hat. Im Moment reichen die Mittel, die für 2024 für die Investitionsförderung im Haushalt stehen“, sagte Fachbereichsleiterin Christine Schneider-Joseph auf Nachfrage von Judith Hagen (Grüne).