Nach der geglückten Jungfernfahrt des weltgrößten mobilen Riesenrads am Samstag auf dem Gelände des Dürkheimer Flohmarkts neben der Saline steht einem erfolgreichen Gastspiel des 400-Tonnen-Kolosses nichts mehr im Wege.

In einer der 48 voll klimatisierten geschlossenen Gondeln lockt in schwindelnder Höhe die Aussicht über die gesamte Region. Nicht-Ortskundige können sich über Lautsprecher von Kabarettist Christian „Chako“ Habekost auf humorvolle und informative Art und Weise auf Pfälzisch oder Hochdeutsch über die umliegenden Sehenswürdigkeiten informieren lassen und an einer „Stadtführung aus der Luft“ teilnehmen. Ausgestattet mit dem Wissen um die außergewöhnlichen Bauwerke der Gegend, können dann die Fotos für den Fotowettbewerb geschossen werden – am besten in 70 Metern Höhe. Für die 15-minütige Rundfahrt über den Dächern der Kurstadt ist noch bis zum 24. Oktober Zeit. Dann wird der City Star abgebaut und auf die Reise in den Londoner Hyde Park geschickt.