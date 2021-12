Vorbildlich hat sich laut Polizei ein 36-Jähriger am Samstag gegen 18.30 Uhr verhalten, der einen anderen Mann in einer medizinischen Notlage in Bad Dürkheim gerettet hat.

Der 36-Jährige fuhr mit seinem Auto auf der Kaiserslauterer Straße in Bad Dürkheim, als hinter ihm ein Fahrzueg mehrfach aufblendete und am rechten Fahrbahnrand stehen blieb. Der Mann hielt ebenfalls, stieg aus und ging zu dem anderen Auto. Dort klagte der Fahrer über starke Herzschmerzen und hyperventilierte. Der 36-Jährige rief einen Krankenwagen, kümmert sich um den Mann bis der Rettungsdienst kam, der den Patienten dann versorgt und in ein Krankenhaus gebracht hat.