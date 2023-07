Kurz vor 20 Uhr hat der Rettungsdienst am Sonntag die Feuerwehr als Unterstützung zu einem medizinischen Notfalleinsatz in Bad Dürkheim angefordert. Die rückte hierfür mit drei Fahrzeugen und zehn Rettungskräften an. „Der Rettungsdienst benötigte unsere Hilfe, um die betroffene Person aus der Wohnung zu bekommen“, berichtete Wehrleiter Karlheinz Bayer. Mitunter verschafft die Feuerwehr bei solchen Einsätzen den Kollegen vom Rettungsdienst auch überhaupt erst einmal Zugang zur Wohnung eines Notfallpatienten, indem sie mit ihrem Werkzeug die Tür öffnet, der derjenige dazu nicht mehr in der Lage ist.