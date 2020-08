Zu einer Türöffnung wegen eines medizinischen Notfalls sind die Feuerwehren Freinsheim und Herxheim am Berg am Sonntag gegen 12 Uhr alarmiert worden. Beim Anwesen in der Weinstraße in Herxheim am Berg war die Tür zwar inzwischen offen, dafür leisteten die Einsatzkräfte Erste Hilfe bis der Rettungsdienst eintraf. Laut Feuerwehr wurde der ältere Patient nach der Versorgung durch den Notarzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.