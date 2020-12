Ein Mann, der Schlangenlinien und sehr unsicher fuhr, kaum mehr sprechen konnte und sich offenbar in einer medizinischen Notlage befand, ist am Samstag gegen 11 Uhr auf der B 271 zwischen Herxheim am Berg und Kallstadt von der Polizei gestoppt worden. Andere Autofahrer hatten die unsichere Fahrweise des Mannes, der einen Mercedes fuhr, gemeldet.

Vermutung: Unterzuckerung bei Diabetiker

Wie die Polizei weiter mitteilt, gab der 20-jährige Fahrer an, Diabetiker zu sein, womit eine mögliche Unterzuckerung als Ursache seines Zustandes in Betracht kommen könnte. Der Mann wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen haben vor Ort berichtet, dass der 20-Jährige kurz vor Kallstadt auf die Gegenfahrbahn gefahren sei, wobei die Insassen von drei entgegenkommenden Fahrzeugen gefährdet wurden. Diese haben laut Polizei nur durch ihre schnelle Reaktion einen Zusammenstoß verhindern können.

Gegen den jungen Mann wird ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, die die Fahrweise des Mannes beobachtet haben, vor allem aber die drei gefährdeten Autofahrer, sich zu melden unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de