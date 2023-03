Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Anke Diehl ist am Dienstagabend als beste Medizinerin 2021 ausgezeichnet worden. Die 53-Jährige arbeitet an der Universitätsmedizin Essen. Doch der Grundstein für ihre Karriere wurde in Bad Dürkheim gelegt.

„Meine Schulzeit am Werner-Heisenberg-Gymnasium hat für meine Entscheidung, in die Medizin zu gehen, eine riesige Rolle gespielt“, erzählt Anke Diehl, die damals noch Anke Kretzschmar