Die Stadtbücherei Bad Dürkheim beteiligt sich an der landesweiten Woche der Medienkompetenz und bietet gemeinsam mit anderen Bad Dürkheimer Sozial- und Kultureinrichtungen am 9. Juli, von 14-17 Uhr, einen Familientag für Eltern und Kinder bis zwölf Jahren an. Das Motto ist „Mit Medien gut wachsen“. An Stationen können Kinder digitale Angebote, adäquat zum Medienkompass Rheinland-Pfalz, ausprobieren. Die Palette reicht vom Erstellen eines E-Books, über Actionbound-Angebote bis zum digitalen Quiz, das auch selbst erstellt werden kann. Außerdem werden Lernangebote mit Learning Apps und Snacks vorgestellt und es kann ein kleiner Trickfilm gedreht werden. Damit sich Größere nicht langweilen, bietet die KVHS ein kostenloses Schnupper-Angebot mit dem Einstieg ins 3D-Design an. Dafür ist eine Anmeldung auf der Homepage www.kvhs-duew.de erforderlich. Für Eltern ist am Montag, 4. Juli, ein Online-Talk per Zoom mit „Überlebenstipps für alle Sorge(n)berechtigten“ des Netzwerks Bibliotheken. Mit Hediye Kheredmand Referentin für Medienkompetenz und Forschung, Medienpädagoge Daniel Zils und Emmanuel Krüss, Influencer und Lehrer, kann über Orientierung der Kinder in der digitalen Lebenswelt diskutiert werden. Anmeldung unter www.tinyurl.com/wmk22-talk. Die Teilnehmer erhalten einen Zugangslink.