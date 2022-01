Die Altersklasse U18 hat die Wettkämpfe der Rheinland-Pfalz-Meisterschaften der Leichtathletik eröffnet, die U14 und U12 griffen bei den Pfalzmeisterschaften an. Am Start waren auch Athleten des LTV Bad Dürkheim und des TSV Freinsheim – mit Erfolg.

Nach den Pfalzmeisterschaften in der Vorwoche hat Bastian Daum (LTV) im Training kleine technische Fehler über die 60 Meter Hürden abgestellt. Mit 8,65 Sekunden erkämpfte sich der 16-Jährige am Sonntag bei den Rheinland-Pfalz-Hallenmeisterschaften die Bronzemedaille mit neuer Bestleistung. Im 60-Meter-Sprint wurde es mit müden Beinen Rang fünf. Nicht ganz an die Leistungen der Vorwoche konnte Vereinskollegin Lea Karasu anknüpfen. Sie belegte enttäuscht den achten Rang im Kugelstoßen.

In der U12 und U14 feierten tags zuvor bei den Pfalzmeisterschaften einige LTV-Talente ihre Wettkampfpremiere in den Einzeldisziplinen der „Erwachsenen-Leichtathletik“, da coronabedingt einige 13-Jährige in der vergangenen Saison nicht gestartet sind.

Silber und Bronze bei den Pfalzmeisterschaften

Ein großes Starterfeld bot der LTV im Hürdenlauf mit fünf Läuferinnen. Schnellste Dürkheimerin war Maike Knebel (W13), die in 11,20 Sekunden Platz fünf belegte. Gleiches gelang Lotta Knödel (W12) mit 11,90 Sekunden. Zufrieden zeigte sich Coach Christian Heilmann, der noch Potenzial sieht, da im Sommer die Trainingsbedingungen für die Hürden besser seien. Katharina Sliwka startete unter anderem im Kugelstoßen und holte sich mit 7,62 Metern Rang zwei.

Im Anschluss traten die U12 in einem Rahmenwettbewerb an, da es hier noch keine Pfalzmeisterschaften gibt. Linus Heck wurde im Medizinballstoßen mit 7,64 Meter Zweiter. Leo Blankenfuland wurde über 800 Meter in 2:57,33 Minuten Dritter.

Dritte Plätze für den TSV Freinsheim erreichten Jan Hendrik Kühn über 60 Meter Hürden (11,29 Sekunden, M13), Aragon Matsuura über 800 Meter (2:49,54 Minuten, M12) und Miguel Santos Reis über 50 Meter Hürden (10,55 Sekunden, M10). Alle drei erreichten weitere gute Platzierungen wie auch Jonas Langenwalter (M12).

