Nein, über ihre Leibspeise macht sich diese Mauereidechse gerade nicht her. Das hübsch gemusterte Reptil lebt vielmehr von Insekten und Spinnentieren. Aber auch ein Fleischfresser kann sich an Obststückchen erfreuen, wie dieses Eidechsenmännchen in einem Friedelsheimer Garten beweist. Mauereidechsen gelten als sogenannte Nahrungsopportunisten, weil sie sich mit der Auswahl ihrer Beute an die jeweiligen Bedingungen anpassen. Die Zunge wird zum Aufnehmen von Gerüchen eingesetzt. Indem Eidechsen züngeln, nehmen sie nicht nur lebende Beute wahr, sondern durchaus auch mal pflanzliche Kost. Dabei führt die gespaltene Zungenspitze aufgenommene Duftstoffe zum Geruchsorgan, das sich am Gaumen befindet. In diesem Fall hat die Mauereidechse mit ihrem guten Riecher herumliegendes Obst gewittert und sich sogleich von den fruchtigen Düften anlocken lassen. Ausgiebig wird nun daran geschleckt. Auch ein Reptil mag es manchmal süß...