Am Montag, zwischen 10.30 bis 12.30 Uhr ist laut Polizei ein noch unbekannter Autofahrer in der Straße Im Obergarten in Bad Dürkheim gegen eine Grundstücksmauer gefahren und geflüchtet. Die Beamten vermuten, dass das Malheur beim Wenden passierte. Aufgrund der Spurenlage an der Mauer gehen sie davon aus, dass es sich um ein grünes Fahrzeug gehandelt hat. Der Schaden an der Mauer beläuft sich auf circa 500 Euro. Wer Angaben zu dem Unfall machen kann, wird gebeten, sich bei Polizei Bad Dürkheim zu melden, entweder unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.