Bei den Pfalzmeisterschaften zwei „magische Marken“ geknackt, beim anderen knapp den Pfalzrekord verfehlt: Alvar Matsuura macht seinem Ruf als großes Leichtathletik-Talent des TSV Freinsheim weiter alle Ehre. Und es gab weitere gute Leistungen.

In der Altersklasse M13 stieß Matsuura bei den Pfalzmeisterschaften Wurf in Landau die Kugel auf 10,16 Meter und übertraf damit erstmals die Zehn-Meter-Marke. Dass der Speer auf 31,59 Meter flog, brachte ihm am Ende Rang zwei ein. Am nächsten Tag durchbrach er bei den Pfalzmeisterschaften Hürden/Mittelstrecke erneut eine „Schallmauer“. Über 60-Meter-Hürden sprintete er 9,89 Sekunden und blieb damit unter zehn Sekunden. In einem spannenden Rennen wurde Matsuura Dritter.

Beim Wurf absolvierte Jan-Hendrik Kühn seinen ersten Wettkampf mit dem Speer und belegte mit 25,28 Metern Rang sieben. Kühn hielt sich in seinem 800-Meter-Zeitlauf bis zur Zielgeraden in der Verfolgergruppe auf, um mit einem starken Spurt auf den zweiten Platz vorzulaufen. Insgesamt wurde er Vierter aus allen Zeitläufen in Bestzeit von 2:41,67 Minuten. Der elfjährige Jonas Langenwalter stieß die Kugel beim Wettkampf der M12 auf 5,23 Meter und holte Platz sechs. Überraschend war der Sieg und damit der Pfalzmeistertitel für Jule Rehg beim Diskuswurf der W14.

Seine Mehrkampfqualitäten stellte Matsuura zuvor schon beim Talentsichtungswettkampf des Leichtathletikverbandes Pfalz unter Beweis. In Kaiserslautern gewann er den Blockmehrkampf der M13 mit 2403 Punkten und verfehlte den Pfalzrekord nur um zehn Punkte. Er legte mit gleich vier persönlichen Bestleistungen los: Über 75 Meter brauchte er 10,31 Sekunden, über die 60-Meter-Hürden 10,04 Sekunden. Trotz Steigerungen beim Weitsprung auf 4,81 Meter und beim Hochsprung auf 1,45 Meter hat er sein Potential noch nicht ausgereizt. Die fehlenden Punkte zum Rekord ließ er ausgerechnet bei seiner Spezialdisziplin, dem Speerwurf liegen. 28,28 Meter – das lag etwa vier Meter unter Normalleistung.

Kühn war auch hier am Start und wurde mit gleichmäßig guten Leistungen Zweiter beim Blockmehrkampf Lauf der M12 mit 1834 Punkten.