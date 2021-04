Eigens für die Osterfeiertage wurden die Sandhexen zu Sandhasen: In vier Teams verteilten sie am Mittwoch 120 Geschenkpakete an Kinder aus Weisenheim am Sand. In einem Paket war nicht nur ein persönlicher Brief vom Osterhasen, sondern auch ein Osterei, ein Osterlamm der Bäckerei Jülly sowie ein Schokoladenei. „Besonders Kinder müssen auf gewohnte Bräuche verzichten“, begründen die Sandhexen ihre Aktion. Ziel sei es gewesen, den „Kindern trotz aller Umstände ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern“. Auf unserem Bild überrascht der Osterhase Leia, Manuel und Fabian Weick.

