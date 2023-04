Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Martini man die Gänse schlachtet“ – so heißt es schon bei Wilhelm Busch. Mit Kastaniengemüse, Rotkohl und Knödeln ist das Gänseessen am 11. November ein Höhepunkt im kulinarischen Kalender. Was aber, wenn die Restaurants am Martinstag coronabedingt geschlossen haben? Wir haben uns in einigen Gaststätten in der Region umgehört.

In Freinsheim bietet das Restaurant „Weinreich“ einen Gans-to-go-Service. Am 14., 21. und 28. November kann auf Vorbestellung eine ganze Gans