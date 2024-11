Sechs Jahrzehnte Blasmusik: Die Stadtkapelle Bad Dürkheim spielt beim Martinikonzert am Sonntag, 10. November, in der Salierhalle Titel aus den 60 Jahren ihres Bestehens.

Das Jahreskonzert ist die dritte große Veranstaltung der Stadtkapelle, mit der sie ihr Jubiläum feiert. Für das „Martinikonzert Nr. 49“ haben die Musiker mit ihrem Dirigenten Julian Leopold besondere Titel aus den vergangenen sechs Jahrzehnten einstudiert.

„ James Bond Opening“ und „The Sound of Silence“ zum Beispiel wurden für die 1960er-Jahre ins Programm genommen. Entsprechend sind jedem weiteren Jahrzehnt ein bis zwei Stücke gewidmet, so Hagen Hiller, der Vorsitzende der Stadtkapelle.

Ein Lied gehört ganz der Tuba

Die Solistin Jeanette Friedrich singt „Ein Lied kann eine Brücke sein“ von Joy Fleming von 1975. Der Saxofonist Fred Setzkorn spielt als Solist den Titel „Hymn to the Rainbow“ aus dem Jahr 1992.

Zu den Höhepunkten des Martinikonzertes zählt „Farmers Tuba“ aus dem Jahr 2012, bei dem Alexander Felz auf seiner Tuba - dem Instrument des Jahres - zu hören ist. „Let it go - Frozen“ stammt aus dem Jahr 2013, gespielt wird es von der JuSt Music Jugend Stadtkapelle.

Dritte Jubiläumsveranstaltung

Die Stadtkapelle feiert ihr Jubiläum mit drei Veranstaltungen, die übers ganze Jahr 2024 verteilt sind. Im Februar wurde beim Jubiläumsball im Kurhaus das Tanzbein geschwungen. Im Juli stand das Sommergefühl-Openair im Weingut Karst auf dem Programm. Und am kommenden Sonntag um 10.30 Uhr folgt das Martinikonzert; übrigens zum 49. Mal. Hier steht im nächsten Jahr schon das nächste Jubiläum bevor: Das 50. Matinikonzert der Stadtkapelle.

Die Musiker der Stadtkapelle erarbeiten schon das ganze Jahr über immer wieder einzelne Stücke für das Martinikonzert. Die eigentliche Probearbeit begann nach dem Wurstmarkt. Unter anderem bereitete sich die Kapelle bei einem Probenwochenende auf den kommenden Sonntag vor.

Info und Karten

„Martinikonzert Nr. 49“ am Sonntag, 10. November, 10.30 Uhr, Salierhalle in Bad Dürkheim. Karten im Vorverkauf beim Musikhaus Haass, Der Touristinfo Bad Dürkheim, der Hauptstelle der Sparkasse und online bei Reservix.