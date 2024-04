Dass der Kreis angesichts seiner finanziellen Situation gar nicht in der Lage sei, den Ausbau der K2 zwischen Freinsheim und Dackenheim zu stemmen, wurde bei der Dialogveranstaltung der Bahn von Bürgern am Dienstag behauptet. Solche Äußerungen hält die Kreisverwaltung auf Anfrage für „populistisch und schlichtweg falsch“.

Man habe seit 2019 jedes Jahr zwischen drei und vier Millionen Euro für die Erneuerungen oder den Ausbau von Kreisstraßen eingeplant, weist Kreissprecherin Laura Estelmann hin. Dabei sei der Bauunterhalt noch nicht einmal eingerechnet. Einzige Ausnahme sei das Jahr 2021 wegen der Pandemie gewesen. An diesen Summen werde sich auch in Zukunft nichts ändern, betont sie. „Kreisstraßen haben eine Funktion zu erfüllen, wir sind zu deren Erhalt verpflichtet und es ist uns natürlich auch daran gelegen, dass die Straßen in gutem Zustand sind“, erklärt Estelmann.

Konkrete Kosten könne man derzeit noch nicht nennen. Auch könnten noch keine Aussagen zur Höhe der Landeszuschüsse gemacht werden.

Die K2 ist wegen der maroden Dackenheimer Bahnüberführung seit Februar voll gesperrt. Die Erneuerung der Brücke sowie der Ausbau der Kreisstraße könnte frühestens 2026 erfolgen.