Zum Ablauf der geplanten Bauarbeiten an der maroden Bahnüberführung wird es eine Bürgerinfoveranstaltung in Freinsheim geben. Das gab der Freinsheimer Verbandsbürgermeister Jürgen Oberholz (FWG) bekannt. Er kündigte außerdem an, dass Leitungen, die sich unter der gesperrten Bahnbrücke in Freinsheim befinden, vor den Sanierungsarbeiten der Bahn nicht verlegt werden müssten. Er bezog sich dabei auf dort liegende Wasserleitungen und den Abwasserkanal. Auch Gas- und Stromleitungen seien von den Sanierungsmaßnahmen nicht tangiert. Das habe sich nach einem Treffen vor Ort in Freinsheim ergeben. An dem Treffen hatten Vertreter der Verbandsgemeinde, der Bahn, des Landesbetriebs Mobilität sowie der Pfalzwerke und der Pfalzgas teilgenommen.

Die Bahn hatte zuvor erklärt, dass vor den Abstützungsarbeiten an der Bahnbrücke zunächst Leitungen verlegt werden müssten. Oberholz wollte zu der Sanierungsmaßnahme selbst keine Angaben machen. Darüber zu informieren, sei Sache der Bahn. Er betonte jedoch, dass die Verbandsgemeinde zu dem Treffen vor Ort eingeladen habe.

Ortseinfahrt wohl bis Juli gesperrt

Die Pressestelle der Bahn machte auf Anfrage ebenfalls keine Angaben und verwies stattdessen auf eine Pressemitteilung, die man demnächst verschicken werde. Bereits im März hatte der Bahnbevollmächtigte Klaus Vornhusen gegenüber dem CDU-Bundestagsabgeordneten Johannes Steiniger davon gesprochen, dass die Straßensperrungen voraussichtlich im Juli aufgehoben werden könnten. Von diesem Zeitplan geht Landtagsabgeordneter Markus Wolf (CDU) weiterhin aus. Wolf ist ebenfalls mit mehreren Gesprächspartnern über die Bahnbrücke im Austausch. Zu einer Bürgerinfoveranstaltung werde im Mai eingeladen, gab Wolf nach einem Gespräch mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer weiter.

Die westliche Ortseinfahrt in Freinsheim ist wegen der maroden Bahnüberführung für den Verkehr seit Januar voll gesperrt. Dadurch ist die Stadt Freinsheim in West und Ost geteilt. Die Bahnbrücke soll eigentlich durch ein neues, größeres Bauwerk ersetzt werden. Weil dafür ein längeres Planfeststellungsverfahren nötig ist, hat sich die Bahn dazu entschlossen, die Bahnbrücke zunächst zu sanieren. Die Bauarbeiten haben aber bislang noch nicht begonnen.