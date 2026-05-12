Der CDU-Kreisvorsitzende Markus Wolf wird Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Innenministerium. Was ihn an seiner neuen Aufgabe reizt.

Der Bad Dürkheimer Markus Wolf wird Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Innenministerium. Wolf soll die Bereiche Mobilität und Verkehr verantworten. Außerdem wird er die Personalverantwortung in dem neu zugeschnittenen Ministerium tragen.

Er sei vergangene Woche nach Beratungen im kleinsten Kreis um den künftigen Ministerpräsidenten Gordon Schnieder gefragt worden und habe eine Nacht drüber geschlafen. „So etwas kommt immer überraschend. Aber es ist eine tolle Herausforderung, gerade in diesem Bereich Veranwtortung zu übernehmen“, erklärt der 45-Jährige.

Wolf ist studierter Politikwissenschaftler, hat aber auch Erfahrung im Personalwesen – und als Winzer. Seit 2021 ist er Mitglied des Landtags. In der zurückliegenden Wahlperiode war er unter anderem Obmann der CDU-Landtagsfraktion im Ausschuss für Klima, Energie und Mobilität sowie Mitglied im Petitionsausschuss. „Gerade Verkehr, Mobilität und ÖPNV sind Themen, in denen wir weiterkommen müssen. Beim Ausbau der Infrastruktur gilt es, das Geld, das zur Verfügung steht, auf die Straße zu bringen.“ Er ist klarer Befürworter der B271neu zwischen Kirchheim und Bad Dürkheim. „Mein Blick auf die B271 hat sich durch die Position natürlich nicht verändert“, betont Wolf. Allerdings wäre es unredlich, gleich etwas zu versprechen, ohne sich zuvor einen Überblick verschafft zu haben. Er wolle sich auch weiter in der Kommunalpolitik in Stadt und Kreis engagieren, betonte Wolf. Allerdings sei die Position des Staatssekretärs arbeitsintensiv. Wie sich beides vereinbaren lasse, werde die Praxis zeigen. Wolf ist unter anderem CDU-Kreisvorsitzender und Fraktionssprecher im Bad Dürkheimer Stadtrat.