Der Dürkheimer Landtagsabgeordnete Markus Wolf ist am Samstag in Wittlich in den CDU-Landesvorstand gewählt worden. Wolf erhielt bei der Wahl der 15 Beisitzer 57,9 Prozent der Stimmen. 24 Kandidaten hatten sich beworben. Seine Wahl sei daher nicht selbstverständlich gewesen, so Wolf.

Der 41-Jährige sagte, der Vorstand müsse „Kärrnerarbeit leisten“, um Vertrauen zurückzugewinnen. Dabei gehe es um strukturelle Fragen wie neue digitale Angebote und neue Formate, um mit den Bürgern in Kontakt zu kommen, ebenso wie um Inhalte etwa in der Wirtschaftspolitik, der inneren Sicherheit oder der Energie- und Klimapolitik. „Es ist nicht schlecht für unsere Region, wieder im Landesvorstand der CDU vertreten zu sein“, sagte Wolf.

Der Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger hatte nicht mehr für den Landesvorstand kandidiert. Er war im Januar in den Bundesvorstand gewählt worden.