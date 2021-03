Markus Wolf hat für die CDU das Direktmandat im Wahlkreis Bad Dürkheim gewonnen – und im kleinen Kreis gefeiert. 15.396 Erststimmen konnte der 40-jährige Dürkheimer holen – 885 mehr als sein ärgster Rivale im Kampf um das Direktmandat, der SPD-Landtagsabgeordnete Christoph Spies aus Grünstadt. „Meine Eltern sind da, jetzt killen wir eine Flasche Sekt“, sagte Wolf am Sonntagabend, als gegen 21.30 Uhr das Ergebnis der Landtagswahl feststand. Für ihn gehe ein Traum in Erfüllung, so der Politikwissenschaftler Wolf, der 2016 noch an Manfred Geis (SPD) gescheitert war: „So etwas versucht man nur dann zum zweiten Mal, wenn man wirklich davon träumt.“ Im digitalen Wahlkampf hatte er so viele Veranstaltungen angeboten wie sonst niemand seiner Mitbewerber, zudem von seiner politischen Arbeit und seiner Bekanntheit im Kreis profitiert – ein großer Vorteil, in Zeiten, in denen Wahlkampf auf der Straße oder an der Haustür nicht möglich ist.