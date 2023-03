„Beim Bau von neuen Radwegen im Kreis Bad Dürkheim sind keine Fortschritte erkennbar.“ Dieser Meinung ist der CDU-Landtagsabgeordnete Markus Wolf. Er hat deshalb eine kleine Anfrage an die Landesregierung gestellt.

„Die Radwege-Teams der Landesregierung scheinen bisher noch keinen Effekt zu haben. Zwischen Meckenheim und Rödersheim wird immer noch nicht gebaut, der Lückenschluss zwischen Gerolsheim und Dirmstein kommt nicht voran. Und das sind nur zwei Beispiele, wo im Kreis dringender Handlungsbedarf besteht“, findet Wolf.

Man habe erneut keine Haushaltsmittel des Kreises für den Radwegebau an klassifizierten Straßen eingeplant, weil die Umsetzung von Seiten des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Speyer auf sich warten lasse. Die neuen Stellen für den Radverkehr beim LBM seien zwar schön, aber immer noch zu wenig, so Wolf.

„Radwege-Team“ beim LBM Speyer mit vier Stellen

Nach Angaben der Mainzer Landesregierung wurden 2022 beim LBM in Speyer drei Stellen und 2023 eine weitere Stelle für das „Radwege-Team“ geschaffen. Der LBM sei derzeit im Landkreis Bad Dürkheim mit mehreren Radwegeprojekten an klassifizierten Straßen beschäftigt. So arbeite man derzeit am Geh- und Radweg an der L454 zwischen Eyersheimer Hof und Weisenheim am Sand.

Der etwa 350 Meter lange Abschnitt „Eyersheimer Hof“ könne im Rahmen des dortigen Flurbereinigungsverfahrens verwirklicht werden. Der ein Kilometer lange Abschnitt Eyersheimer Hof-Weisenheim am Sand sei im Stadium der Vorplanung.

Für Ende 2023 sei der Baubeginn für den Geh- und Radweg zwischen Weisenheim und Herxheim am Berg vorgesehen.

Der Geh- und Radweg an der B39 zwischen Weidenthal und Neidenfels befindet sich laut Mainzer Verkehrsministerium im Planfeststellungsverfahren.

Für den Geh- und Radweg zwischen Meckenheim und Rödersheim an der K8 werde die Entwurfsplanung bearbeitet.

Der Lückenschluss zu dem in 2005 fertiggestellten Abschnitt des Geh- und Radwegs zwischen Gerolsheim und Dirmstein an K24 sei im Stadium der Vorplanung.

Wann die geplanten Projekte abgeschlossen werden können, konnte das Verkehrsministerium nicht mitteilen.