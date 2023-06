Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der siebte Markt der Künstler in Ellerstadt, veranstaltet vom Verein Ellerstadt in Bewegung, war wieder ein Erfolg. Bei schönstem Sommerwetter schlenderte meist Gruppen von Station zu Station durch den Ort. Insgesamt gab es 19 davon, alle abseits der Straße in Höfen, Garagen und Gärten. In vielen wurde auch Essen und Trinken angeboten.

Der 2008 anlässlich der 1250-Jahr-Feier Ellerstadts ins Leben gerufene Markt der Künstler sollte den Straßenraum für Kunst, Kunsthandwerk und Kultur öffnen, erzählte