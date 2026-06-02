In der Bad Dürkheimer Weinstraße Süd im Bereich der Hausnummern 51 bis 62 werden von Montag, 8. Juni, bis Mittwoch, 10. Juni, Markierungsarbeiten durchgeführt. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Demnach werden in dem Straßenabschnitt neue Parkflächen markiert, wobei das Parken abwechselnd auf der linken und rechten Straßenseite angeordnet wird. Die Arbeiten erfolgen in drei aufeinanderfolgenden Teilabschnitten.

Während der Markierungsarbeiten kann es laut der Mitteilung zeitweise zu Einschränkungen im Straßenraum kommen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die vor Ort aufgestellte Beschilderung zu beachten und ihre Fahrzeuge gegebenenfalls außerhalb der Arbeitsbereiche abzustellen.