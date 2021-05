Rigo Müller hat die Mehrheit an seiner C-house Marketing GmbH an eine Hamburger Investoren-Gruppe verkauft. Der Standort in Bad Dürkheim soll weiter ausgebaut werden. Die Entscheidung ist ihm dennoch nicht leicht gefallen.

C-house betreut unter anderem namhafte Unternehmen aus der Lebensmittelbranche wie Iglo, Beiersdorf oder Nestlé und bietet diesen verschiedene Dienstleistungen rund um Verkauf und Vertrieb in jährlich mehr als 10.000 Verbrauchermärkten an. Dazu zählt die Verteilung von Produktmustern und Kostproben aus dem Sortiment der Lebensmittelhersteller an Kunden vor Ort in den Märkten ebenso wie die Unterstützung der Hersteller und des Handels bei der Platzierung und Präsentation der Produkte in den Regalen. Auch Firmen aus der Computer- und Elektronikbranche wie der US-Softwarekonzern Microsoft gehören zu den Kunden der Dürkheimer.

Müller hat die Agentur im Jahr 2000 gegründet. Die ersten Jahre war C-house im Weingut Fitz-Ritter untergebracht, das stetige Wachstum machte 2005 den Umzug an den jetzigen Standort in der Villa Denis in der Kurgartenstraße nötig. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen 105 festangestellte Mitarbeiter im Innen- und Außendienst, etwa 45 davon am Stammsitz in der Kurstadt.

Agentur soll zur „Ankerposition“ werden

Vor etwa zwei Jahren habe er die Entscheidung für einen Verkauf getroffen. „Mit 66 Jahren sollte man sich Gedanken über den Fortbestand und die weitere Entwicklung seiner Firma machen. Aus der Familie rückt niemand nach, meine Kinder machen etwas komplett anderes“, begründet Müller den Entschluss.

Allerdings verfüge C-house über ein stabiles Management, das Unternehmen sei trotz der Pandemie weiter auf Wachstumskurs, erklärt der Unternehmensgründer. Besonders im Lebensmitteleinzelhandel „brummt das Geschäft“. So habe C-house-Kunde Iglo einen beträchtlichen Zuwachs beim Umsatz durch die Pandemie gemeldet. Gründe dafür sieht Müller in der Schließung der Gastronomie und der Tatsache, dass viele Arbeitnehmer im Homeoffice geblieben sind. Den Jahresumsatz von C-house beziffert der Noch-Geschäftsführer auf etwa 15 Millionen Euro. Bei einem Verkauf sei ihm wichtig gewesen, dass sein Unternehmen weiter auf dem Wachstumspfad bleibe sowie dass Standort und Mitarbeiter eine gesicherte Zukunft hätten. Daher sei nur ein strategischer Investor als Käufer in Frage gekommen, der sich langfristig engagieren will.

Neue Eigentümer wollen das Geschäft ausbauen

Diesen glaubt Müller in der Investoren-Gruppe GFEP Family Equity gefunden zu haben. Die Gruppe sei spezialisiert auf Nachfolgelösungen und engagiere sich zusammen mit Unternehmerfamilien und Privatinvestoren in zukunftsträchtigen mittelständischen Unternehmen. Ziel und Philosophie der Investoren sei die langfristige Weiterentwicklung der Firmen, an denen man sich beteiligt hat.

Die neuen Mehrheitseigentümer planen laut Müller den weiteren Ausbau des Geschäfts am Standort Bad Dürkheim sowie den Zukauf weiterer Agenturen. C-house solle dabei zur „Ankerposition“ werden. Der 66-jährige Müller bleibt als Mitgesellschafter weiterhin beteiligt und über einen Beratervertrag mindestens bis Ende 2022 im operativen Geschehen. Über den Kaufpreis wurde nichts bekannt.

Mit viel Herzblut

Einer der neuen Mit-Gesellschafter übernimmt die Geschäftsführung bei C-house. Der 54-jährige Oliver Walter hat selbst eine sogenannte Field-Marketing-Agentur gegründet und geführt, die er 2019 verkaufte. „Das erstklassige Kunden-Portfolio von C-house bietet hier vielfache Möglichkeiten, zusammen mit den Kunden zu wachsen“, wird Walter in einer Mitteilung zitiert.

„Natürlich hängt viel Herzblut an einem Unternehmen, das man selbst gegründet und groß gemacht hat. Da müsste ich lügen, wenn ich sagen würde, dass es mir egal ist“, erzählt Müller. Allerdings habe ihm die Überzeugung, dass das Unternehmen weiterhin stabil geführt werde und prosperiere, die Entscheidung leichter gemacht.