Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Diese Fenster befinden sich in der markanten Dachgaube eines 175 Jahre alten Hauses in Weisenheim am Sand.

Das Gebäude in der Bahnhofstraße gehört zu einer ehemaligen Hofanlage. Über dem lang gestreckten Erdgeschoss erhebt sich unmittelbar das Dach, geformt als Krüppelwalmdach. Gedeckt ist es