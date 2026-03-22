Die Polizei hat am Samstagmorgen gegen 2.20 Uhr in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim einen Autofahrer angehalten, aus dessen Wagen nach Angaben der Beamten Marihuana-Geruch drang. Zudem habe der 21-Jährige Verhaltensauffälligkeiten gezeigt, die auf Drogenkonsum hindeuteten. Der Schnelltest habe ebenfalls auf den Marihuana-Wirkstoff THC angeschlagen. Der 21-Jährige durfte nicht weiterfahren. Er musste eine Blutprobe abgeben, und es wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet.