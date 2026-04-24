Die Maria-Montessori-Schule Bad Dürkheim erhielt Ende März die staatliche Anerkennung für ihre Sekundarstufe und ist damit als Grund- und Realschule Plus anerkannt, das teilt der Trägerverein Frohe Kinder- und Elternzeit mit. Der gesamte Bildungsweg von der Grundschule bis zum Schulabschluss könne nun durchgängig staatlich anerkannt an der Schule absolviert werden. Das Vorstandsteam erklärte: „Diese Anerkennung ist für uns ein bedeutender Meilenstein und ein Ergebnis unserer gemeinsamen Arbeit über viele Jahre hinweg“. Die schulische Arbeit sei kontinuierlich aufgebaut und zur Anerkennung geführt worden. Eltern seien eng eingebunden gewesen in den Prozess. Die Anerkennung bilde laut Vorstandsmitglied Silke Wolz eine Grundlage für die weitere Arbeit und die geplante Entwicklung der Schule, insbesondere den Schulneubau in Bad Dürkheim-Hardenburg.