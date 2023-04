Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Unbeeindruckt vom schlechten Wetter ging eine kleine Truppe von Dürkheimer Athleten bei den Pfalzmeisterschaften in Neustadt an den Start. Im ersten Teil standen die Sprint- und Sprungdisziplinen auf dem Wettkampfplan. Teil zwei mit Wurf und Teil drei mit dem „Rest“ folgen am dritten Septemberwochenende.

Zwei Starts, zwei Siege hieß es sowohl für Maren Franke (WJU20) als auch für Louisa Appel (W15). Appel gewann den Hochsprung mit 1,48 Meter, was angesichts der Wetterbedingungen –