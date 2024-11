Der Sportjournalist Marcel Reif wird Goldener Winzer 2025. Das haben die Derkemer Grawler mitgeteilt, die die Auszeichnung im Namen der Stadt verleihen. Reif wurde 1949 in Polen geboren. 1956 zog die Familie zunächst nach Israel und ein Jahr später 1957 nach Kaiserslautern. Dort wurde er eingeschult, lernte die deutsche Sprache – und das Fußballspielen.

„Diese Erfahrung und die Geschichte seiner Familie prägen Herrn Reif bis heute. Er engagiert sich für Toleranz und gegen Diskriminierung“, schreiben die Grawler zur Begründung. Reif sei es wichtig, vermeintliche Grenzen aus Religion, Hautfarbe und sozialer Schicht aufzuheben. Er spreche auf Basis persönlicher Erfahrungen, wenn er sage: „Es gibt kein Vergessen, und diskriminierende Tendenzen müssen im Keim erstickt werden. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen: Wenn der Fußball nicht dafür dient, was auch immer aufzulösen – wer oder was dann?“ „Sei a Mensch!“, diese drei Worte seines Vaters zitierte Reif am 31. Januar 2024 zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus im Deutschen Bundestag.

Reif begann seine Laufbahn während seiner Studienzeit als freier Mitarbeiter beim ZDF und wechselte Mitte der 1980er-Jahre vom Politik- ins Sportressort. Für seine improvisierte Moderation beim Champions-League-Halbfinale zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund, als ein Tor umgefallen war, wurde Reif 1998 mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet. Reif erhält die Auszeichnung bei einem Gala-Abend am 24. Januar im Dürkheimer Kurhaus.