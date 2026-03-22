495 Marathons in Folge – dieses Ziel hat sich Extremläuferin Joyce Hübner gesetzt. Nun kehrt sie in die Pfalz zurück. Die Berliner Extremsportlerin hat sich viel vorgenommen: Seit Juni 2025 läuft Joyce Hübner jeden Tag einen Marathon. Ziel ist es, bis Oktober in jeder deutschen Kommune mit Stadtrechten gewesen zu sein. Insgesamt geht es um 2059 Städte, rund 21.300 Kilometer und etwa 200.000 Höhenmeter – knapp 500 Marathons am Stück, ohne Ruhetag.

Im November machte sie dabei auf einer Tour zwischen Maikammer und Schifferstadt auch Zwischenstopps in Bad Dürkheim und Wachenheim.

Am Dienstag, 31. März, steht der bereits 304. Marathon an. Hübner plant, an diesem Tag von Ludwigshafen nach Marnheim zu laufen. Allerdings nicht auf dem kürzesten Weg: Unterwegs kommt die Läuferin an Frankenthal, Freinsheim, Grünstadt und Eisenberg vorbei.