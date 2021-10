Ende September war die Anzahl der Plätze für Halbmarathon-Läufer beim Marathon Deutsche Weinstraße am 10. April 2022 noch von 1500 auf 1800 erhöht worden – wegen der großen Nachfrage. Und schon wieder sind sie ausgebucht. Das haben die Organisatoren mitgeteilt. Läufer können sich also nur noch für die volle 42-Kilometer-Distanz oder den Duo-Marathon anmelden.

„Wir können leider keine Anmeldungen mehr aufnehmen“, berichtet Rolf Kley, Organisator im Kreishaus Bad Dürkheim. „Wir hatten das Limit erst vor Kurzem erhöht, aber jetzt sind alle Plätze weg. Es freut uns natürlich, dass unser Erlebnislauf dermaßen beliebt ist“, betont Kley.

Wer keinen Platz mehr für den Halbmarathon ergattern konnte, der kann sich noch einen Mitstreiter oder eine Mitstreiterin für den Duo-Marathon suchen: 700 Sportler können jeweils zu zweit beim Duo-Marathon mitlaufen und sich die Strecke teilen – es gibt also 350 Teamplätze. Und hier sind noch Plätze frei. Genauso wie für den eigentlichen Marathon: 1300 Läuferinnen und Läufer können über die gesamte Strecke an den Start gehen. Insgesamt liegt das Teilnehmerlimit bei 3800 Personen für alle drei Disziplinen der zum zwölften Mal stattfindenden Laufveranstaltung.

Meldeschluss am 13. März

Die sportliche Leiterin Ute Turznik von der TSG Grünstadt erinnert auch noch einmal an die Startnummernbörse, die online unter www.marathon-deutsche-weinstrasse.de zu finden ist. Dort gibt es immer wieder Sportlerinnen und Sportler, die ihren Startplatz abgeben. Gegen eine geringe Gebühr kann diese dann an einen anderen Läufer weitergereicht werden. Es lohnt sich also, immer mal wieder reinzuschauen.

Der offizielle Meldeschluss ist am 13. März 2022, sofern das Teilnehmerlimit vorher nicht erreicht ist. Die Startgebühr beträgt bis Sonntag, 31. Oktober, für den Marathon 44 Euro und für ein Team im Duo-Marathon 66 Euro. Danach sind es 49 und 76 Euro. Nachmeldungen am Tag vor dem Lauf im April sind nur möglich, wenn noch Plätze frei sind.