Was für ein Schnabel! Und dann der federlose Kopf! Diesen auffallenden Riesenvogel findest du im Raritätenkabinett des Pfalzmuseums für Naturkunde. Es ist ein Marabu.

Lebende Vögel dieser Art gibt es in Deutschland nur im Zoo. Ihre Heimat liegt in Afrika, und zwar südlich der Wüste Sahara. Der Marabu gehört zur Familie der Störche, er ist also