Am Dienstag hatte sich die Fahrbahn der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim in Höhe der Hausnummern 11 und 12 abgesenkt. Daraufhin war der Abschnitt für den Verkehr gesperrt worden. Die Reparaturarbeiten dauerten am Dienstag bis in die Abendstunden. Dabei bestätigte sich die Vermutung nicht, dass der Einsturz eines alten, nicht mehr genutzten Kanals die Probleme verursacht hat. Peter Kistenmacher, Geschäftsführer der Stadtwerke, erklärte auf Anfrage, bei den Bauarbeiten sei ein Hohlraum entdeckt worden, der dazu geführt habe, dass sich die Straße absenkte. Wie dieser Hohlraum entstanden ist, sei aber unklar. Am Mittwoch wurde die Fahrbahn im Baustellenbereich neu asphaltiert, am Donnerstag soll der Verkehr dann wieder fließen können.