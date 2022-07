Seit sich Anfang der Woche die Mannheimer Straße an einer Stelle abgesenkt hat, sind die Stadtwerke auf Ursachenforschung. Im Moment spricht laut Verwaltung alles für einen Ermüdungsbruch eines Rohrs. Andere Fragen sind noch offen.

Seit Dienstag ist die Mannheimer Straße in Höhe der Post halbseitig gesperrt. Das hat in der vielbefahrenen Innenstadt-Straße auch Auswirkungen auf den Verkehr der Rhein-Haardtbahn. Eine Ersatzhaltestelle wurde auf der Höhe der Straßennummer 13/15 eingerichtet. Autos sollten die Stelle in Stoßzeiten lieber meiden.

Und zwar noch eine Weile: An der halbseitigen Sperrung wird sich laut Stadt zunächst nichts ändern, da die Stelle provisorisch geflickt wird. „Da bei der genauen Prüfung weitere Haarrisse am Betonkanal entdeckt wurden, werden weitere Maßnahmen folgen“, so eine Sprecherin. Die halbseitige Sperrung der Straße wird voraussichtlich bis zum 5. August anhalten. Bis dahin sollten nach Einschätzung der Kanalwerke alle provisorischen Maßnahmen abgeschlossen sein. Dann solle noch eine weitere Arbeiten folgen. Wann das sein wird, ist noch unklar.

Klar ist für die Stadtwerke allerdings, dass die Hitze der vergangenen Tage mit dem Schaden nichts zu tun hat. Vermutet wird die „konstant schwere Einwirkung von außen“ als Ursache für den Bruch des Rohres. Schließlich trage die Mannheimer Straße an dieser Stelle täglich große Lasten durch Straßenbahn und Autoverkehr.