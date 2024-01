Die Dürkheimer Polizei sucht einen mutmaßlichen Kinderansprecher: Am Dienstagmittag hat ein Mann gegen 13.45 Uhr ein neunjähriges Mädchen in der Unterführung Kaiserslauterer Straße/Gerberstraße angesprochen. Das Mädchen war auf dem Weg von der Schule nach Hause.

Als der Mann sie ansprach, rannte das Kind davon. Nach Polizeiangaben ist dabei eine Radfahrerin auf das Kind aufmerksam geworden. Sie habe das Mädchen kurz zu sich genommen und den Mann auf den Vorfall angesprochen. Das Kind ging daraufhin nach Hause, der unbekannte Mann folgte ihr nicht weiter.

Um Näheres zu dem Vorfall in Erfahrung bringen zu können, bittet die Polizei besonders die Radfahrerin, aber auch sonstige Zeugen, sich mit der Polizei in Bad Dürkheim, Telefon 06322 9630, oder der Kriminalinspektion Neustadt, Telefon 06321 854 0, in Verbindung zu setzen.

Der Mann soll nach Polizeiangaben zwischen 30 und 36 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und von normaler Statur sein. Er hatte demnach einen Drei-Tage-Bart und war mit einer gelb-schwarzen Jacke, einer schwarzen Mütze oder Kapuze und einer schwarzen Sonnenbrille bekleidet.