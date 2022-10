In der Nacht zum Mittwoch hat ein 25-Jähriger In den Kappesgärten in Bad Dürkheim mit einem Hammerbeil auf ein Auto eingeschlagen. Das berichtet die Polizei. Zeugen, die die Polizei informiert hatten, berichteten, der Mann stehe mitten auf der Fahrbahn und verhindere die Weiterfahrt eines Mercedes-Benz.

Äußerst aggressives Verhalten

Beim Eintreffen der Streife vor Ort schlug der 25-Jährige, der bereits mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt gekommen war, mit dem Beil auf die Fahrzeugscheibe der Beifahrertür des Autos ein. Der 19-jährige Fahrer und sein 22-jähriger Beifahrer wurden bei dem Angriff nicht verletzt. Die Polizei nahm den Mann fest. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten ein Messer, eine Gartenschere, eine Haushaltsschere, einen Schraubenzieher und Pfefferspray. Der 25-Jährige verhielt sich nach Polizeiangaben weiterhin äußerst aggressiv und wurde daher von den Beamten in Gewahrsam genommen. Er versuchte, die Polizeibeamten anzuspucken, beleidigte und bedrohte sie. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung, Beleidigung, Nötigung und Sachbeschädigung ermittelt.

Kein Einfluss von Drogen oder Alkohol

Zudem sollte er am Mittwoch einem Arzt vorgestellt werden, ehe über die weiteren Schritte entschieden werde, sagte Daniel Mischon, stellvertretender Leiter der Bad Dürkheimer Polizeiinspektion auf Anfrage. Drogen- oder Alkoholeinfluss sei bei dem Mann nicht festgestellt worden.