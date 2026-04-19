Ein 45-Jähriger soll in Bad Dürkheim einem bislang unbekannten Mann mit einer vollen Bierflasche auf den Kopf geschlagen haben. Der Angriff ereignete sich nach Polizeiangaben am Samstagabend vor der Agip-Tankstelle in der Sachsenhütter Straße. Laut Polizei war es zuvor gegen 23 Uhr zu einem Streit zwischen den beiden gekommen. Der betrunkene 45-Jährige soll daraufhin zugeschlagen haben, der unbekannte Mann wehrte sich. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Stadtmitte. Ob der Geschädigte Verletzungen hatte, ist laut Polizei unklar. Zeugen sowieso das Opfer werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim zu melden.