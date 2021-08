Ein 39-jähriger aus Ludwigshafen hat laut Polizei am Montag gegen 15.15 Uhr in der Bad Dürkheimer Innenstadt randaliert. Mehrere Anrufer hatten bei der Polizei gemeldet, dass ein Mann erst in der Weinstraße Süd einen vor einem Bekleidungsgeschäft aufgestellten Kleiderständer umgeworfen habe. Danach sei er zu einem benachbarten Obst- und Gemüseladen gegangen und habe eine Wassermelone auf den Gehweg geworfen. Die Polizei griff den Mann am Dürkheimer Bahnhof auf und nahm ihn fest. Ihm droht eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.