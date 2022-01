Dieser Fluchtversuch ist gründlich gescheitert: Ein 21-Jähriger hat am Mittwoch gegen 15 Uhr versucht, mit seinem E-Scooter vor der Polizei zu flüchten – unter Drogeneinfluss. Aufgefallen war der junge Mann den Polizisten, als er den Gehweg der Kaiserslauterer Straße befuhr. Weil am Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war, gaben ihm die Polizisten das Zeichen anzuhalten. Der daraufhin gestartete Fluchtversuch des Mannes endete am Eichenplatz. Weil er zudem drogentypische Ausfallerscheinungen zeigte, wurde der 21-Jährige zum Test gebeten. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Bei der darauffolgenden Durchsuchung stellten die Polizisten außerdem Cannabisblüten und einen sogenannten Grinder, eine Hanfmühle, sicher. Gegen den Mann wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinwirkung ermittelt.