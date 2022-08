Mit einem Taser-Einsatz gegen einen 40 Jahre alten Mann ist am Dienstagmittag ein Einsatz der Polizei am Freinsheimer Bahnhof geendet. Zuvor hatte der Mann offenbar versucht, seinen kleinen Hund an einen Zug zu binden. Eine Frau, die mit ihrer Tochter unterwegs war, sah den Vorfall und stellte den Mann zur Rede. Dieser reagierte ihr und der dazugerufenen Polizei gegenüber aggressiv. Nach Angaben der Polizei gab er falsche Personalien an und leistete Widerstand. Deswegen sei er mit einem Taser zu Boden gebracht und gefesselt worden. Gegen den 40-Jährigen wird nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz – er hatte mehrere Gramm Cannabis dabei – ermittelt. Der Hund stellte sich als Tier seiner Lebensgefährtin heraus. Sie konnte den Hund laut Polizei unverletzt von der Dienststelle abholen.

Die Polizei geht davon aus, dass der Hund ohne das beherzte Eingreifen der Frau am Freinsheimer Bahnhof nicht mehr am Leben wäre. Die Polizei rät jedoch, sich in solchen Situationen nicht selbst in Gefahr zu begeben, die Polizei zu verständigen und Mitreisende und Bahnangestellte um Hilfe zu bitten.