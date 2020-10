Ein 59-jähriger Mann hat am Dienstag einen Einbrecher überrascht, als er nach Hause in sein Einfamilienhaus in der Hinterbergstraße in Bad Dürkheim kam. Das hat die Polizei berichtet.

Geräusche aus dem Obergeschoss

Der Mann kam gegen 18 Uhr heim und fand seinen Wohnzimmertisch verschoben, abgeräumt und beschädigt vor. Im Obergeschoss hörte er Geräusche. Als er oben die Badezimmertür öffnete, rannte ihn der Einbrecher um. Der 59-Jährige blieb dabei unverletzt. Der Unbekannte, der die Eingangstür des Hauses aufgehebelt hatte, flüchtete aus dem Haus in unbekannte Richtung.

Polizei sucht Zeugen

Der Einbrecher trug einen grauen Kapuzenpullover, eine blaue Hose und weiße Turnschuhe. Nach aktuellem Erkenntnisstand wurde aus nichts gestohlen. An der Tür entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 06322 963 -0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.