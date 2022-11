Die Mandelterrasse am Michelsberg wird am 2. März offiziell eröffnet. Das sagte Gerrit Altes, Leiter Marketing und Produkte bei der Stadtverwaltung, im Tourismusausschuss.

Ende Oktober waren die Mandelbäume gepflanzt worden. In den kommenden Wochen wird die Bewässerung für die jungen Bäume eingerichtet und die Drehliegen werden aufgebaut. Noch im Dezember soll mit dem Terroirwürfel ein weiteres Herzstück geliefert werden. In dem Würfel werden die verschiedenen Bodenarten präsentiert, auf denen die Weine an der Mittelhaardt wachsen. Im ersten Quartal 2023 wird eine Blühwiese für Insekten gepflanzt. „Das ist eine Ruhezone, in die kein Mensch einen Fuß setzen darf“, betonte Altes, der die gute Zusammenarbeit zwischen Tourist-Information, Stadtgärtnerei und dem Mandelbaum-Experten Philipp Eisenbarth hervorhob.