Rosa Blüten, Weinberge und die Haardt: Die Mandelblüte ist eines der beliebtesten Fotomotive der Pfalz. Zwei erfahrene Fotografen geben Tipps für das perfekte Bild.

Sie blühen wieder – in weiß und rosa. Entlang der Weinstraße sind die Mandelbäume im Frühjahr ein Magnet für Besucher. Spaziergänger bleiben stehen, Touristen zücken ihre Smartphones, Fotografen suchen nach dem perfekten Bild. Doch worauf kommt es an, wenn man die Mandelblüte fotografieren will?

Unser Autor war mit zwei erfahrenen Fotografen unterwegs: Melanie Hubach (43) aus Erpolzheim und André Straub (53) aus Freinsheim. Zwischen Pfeffingen und Ungstein zeigen sie, worauf es ankommt.

Sicherheit geht vor

Wer Mandelblüten fotografiert, sollte zuerst an die eigene Sicherheit denken. Viele der Bäume stehen direkt an stark befahrenen Straßen. „Man darf sich nicht in der Kamera verlieren“, sagt Hubach. Auch wenn eine Perspektive mitten von der Straße reizvoll erscheinen mag: Aufmerksamkeit ist wichtig.

Feste Schuhe seien ebenfalls sinnvoll. Oft führen kleine Wege zu den Bäumen – oder es gilt, eine Böschung zu erklimmen. Wer sicher steht, fotografiert entspannter und besser.

Eine Alternative sind Spaziergänge oder Radtouren durch die Weinberge. Abseits der Straße gibt es zahlreiche Mandelbäume, die sich ebenfalls gut fotografieren lassen.

Der Blick entscheidet

Hubach bleibt stehen, hebt ihre Kamera und betrachtet einen Baum durch den Sucher. „Man muss den Baum mit der Kamera erkunden“, sagt sie.

Fotografen sollten sich zunächst fragen: Was für ein Bild möchte ich machen? Eine Detailaufnahme einzelner Blüten oder eine Landschaftsaufnahme mit Weinbergen und Haardt im Hintergrund?

„Manchmal reicht ein einziger Schritt“, sagt Straub. Ein kleiner Positionswechsel kann entscheiden, ob ein Straßenschild oder ein Auto im Bild auftaucht oder eben nicht.

Perspektive spielt eine große Rolle. Wer sich unter die Zweige stellt und nach oben fotografiert, bekommt oft einen Himmel voller Blüten. Andere Motive entstehen, wenn man bewusst Abstand hält und die Landschaft einbezieht.

„Kopf einschalten und bewusst schauen“, sagt Hubach. Dann entdecke man plötzlich Motive, die man vorher übersehen hätte.

Melanie Hubach (43) und André Straub (53). Foto: Mohammad Alhusain Detail der Mandelblüte: Für solche Nahaufnahmen empfiehlt Fotograf André Straub, nah an die Blüten heranzugehen und mit geringer Schärfentiefe zu arbeiten. Foto: André Straub/oho Besonders morgens und abends entstehen durch das weiche Licht der „Goldenen Stunde“ stimmungsvolle Bilder. Foto: André Straub/oho Egal wie man unterwegs ist: Viele Menschen bleiben derzeit stehen und versuchen, die Stimmung aufzufangen. Foto: melanie hubach/oho Das berühmteste und heiß begehrte Mandelblütenfest in Deutschland ist das Gimmeldinger Mandelblütenfest in der Pfalz. Foto: André Straub/oho Auch Smartphones liefern inzwischen gute Ergebnisse. Foto: Mohammad Alhusain Mandelblüten, Weinberge und die Haardt bilden im Frühjahr eine typische Pfälzer Fotokulisse. Foto:melanie hubach/oho Ein schönes Motiv: die alten Früchte neben den rosa Blüten. Foto: Melanie hubach/oho Makroaufnahmen zeigen die feinen Strukturen der Blüten besonders eindrucksvoll. Foto: André Straub/oho Foto 1 von 9

Das richtige Licht

Für gute Fotos ist Licht entscheidend. Straub fotografiert besonders gerne zur sogenannten „Goldenen Stunde“, der Zeit kurz nach Sonnenaufgang oder kurz vor Sonnenuntergang. Dann ist das Licht warm und weich. „Außerdem ist dann noch wenig los“, sagt er. Weniger Besucher bedeuten auch weniger Menschen und Autos im Bild.

Auch das Wetter spielt eine Rolle. Vor einem Fototermin lohnt sich ein Blick auf die Vorhersage. „Ich finde die Wetterprognose der RHEINPFALZ sehr gut“, sagt Straub schmunzelnd.

Wer die Haardt im Hintergrund fotografieren möchte, braucht klare Sicht. Für Detailaufnahmen einzelner Blüten dagegen eignet sich auch ein bedeckter Himmel, weil das Licht gleichmäßiger ist.

Eine besondere Stimmung bietet die „Blaue Stunde“ kurz nach Sonnenuntergang. Dann wirkt das Licht kühler – und die rosa Blüten heben sich besonders schön ab.

Auch der Ort kann entscheidend sein. Rund um Maikammer oder St. Martin finden Fotografen ebenfalls viele Mandelbäume, oft an ruhigeren Straßen.

Technik ist zweitrangig

Hubach und Straub sind mit professionellen Kameras und verschiedenen Objektiven unterwegs. Doch teure Technik ist kein Muss. „Mit dem, was man hat, kann man immer schöne Bilder machen“, sagt Hubach.

Auch Smartphones liefern inzwischen gute Ergebnisse. Wer den Porträtmodus nutzt und nah an die Blüten herangeht, kann einen unscharfen Hintergrund erzeugen. Dieser Effekt kann das Motiv hervorheben.

Der gleiche Tipp gilt übrigens auch für Menschen vor Mandelbäumen: Mit etwas Abstand zwischen Person und Hintergrund entsteht ein besonders stimmungsvolles Bild.

Neben den Blüten lohnt sich auch ein Blick auf Details. Manche Bäume tragen noch alte Mandelfrüchte aus dem vergangenen Jahr. Solche kleinen Besonderheiten machen Fotos interessanter. Und manchmal genügt einfach Geduld: warten, schauen, die Perspektive wechseln.