Zarte Blüten, riskante Manöver: Zwischen Wachenheim und Dürkheim halten derzeit manche spontan fürs perfekte Mandelblüten-Foto.

Es wäre ein hübscher letzter Blick auf die Welt: mattrosa Mandelblüte vor unverschämt blauem Himmel. Und fast wäre es wirklich sein letzter gewesen. Denn der Mann, der in dieser Woche seine Gattin neben der schönsten Mandelblüte in Szene setzen will, steht zum Zeitpunkt der Aufnahme mitten auf der Straße zwischen Wachenheim und Dürkheim. Dort sieht es derzeit zwar aus wie im Himmel, aber der Hobbyfotograf muss gerade wirklich aufpassen, dass er nicht dort landet.

Die Mandelblüte ist da. Für manche ein sichtbares Zeichen, dass der Winter vorbei ist, für andere mehr ein Zustand. Ein Mandelfieber, das mit Symptomen in unterschiedlichen Härtegraden daherkommt. Bei so gut wie allen zuckt die Hand unwillkürlich zum Handy, wenn sich eine zarte Mandelblüte ins Gesichtsfeld schmeichelt. Wer da nicht stark bleibt, hat schnell einen WhatsApp-Status, in dem es aussieht wie auf der Blumeninsel Mainau zur Hauptsaison.

Zwischen Wachenheim und Dürkheim trifft Blütenzauber auf Alltag – und auf die Grenzen der Vernunft. Foto: Julia Plantz

Bei manchen trägt der Anblick der Prinzessinnen und Königinnen, der Palatinas und Perlen sogar dazu bei, dass sie vergessen, wo sie sind. Wenn für einen kurzen Moment das richtige Licht auf die perfekte Mandelblüte trifft, dann sind sie ganz weit weg. Gedanken an Probleme und Wehwehchen, aber eben auch an Grundlagen der Straßenverkehrsordnung.

Womit wir wieder bei dem Herren auf der Straße zwischen Wachenheim und Dürkheim wären. Vor der Linse: der mutmaßlich perfekte Winkel von Gattin, Mandelblüte und – wer weiß – vielleicht noch der Wachtenburg. Im Nacken: die dräuende Gefahr durch ein herannahendes Auto. Dass auf der L516, feinere Geister nennen sie Mandelallee, auch Fahrzeuge unterwegs sind, vergisst sich leicht. Glücklicherweise besitzt der Autofahrer im fraglichen Moment genug Geistesgegenwart, die Schönheit der Mandel auszublenden und den Fotografen nicht zu übersehen. Mit einem Schlenker um den Mann nimmt er der Situation souverän die Schärfe. Wir wissen es nicht, aber wir stellen uns den Fahrer als Einheimischen vor – mit einer gewissen Resistenz gegen das Reizvolle.

Wachsam bleiben!

Bis das Mandelfieber wieder abklingt, gilt es, wachsam zu bleiben – vor allem auf der Straße zwischen Wachenheim und Dürkheim. Nur einen Tag nach dem eifrigen Ehemann hat ein Cabriofahrer angesichts der Mandelblüte so sehr die Fassung verloren, dass er auf der Straße einfach angehalten hat. Sie ahnen es: um ein Bild zu machen. Für den kurzen Moment, wenn das richtige Licht auf die perfekte Mandelblüte trifft, setzt er eben aus, der Sinn fürs Praktische.