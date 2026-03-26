Die für Samstag, 28. März, angekündigte Veranstaltung auf dem Wachenheimer Marktplatz mit House-Musik ist verschoben worden. Das hat der Veranstalter „Tilt Event“ auf seinen Social-Media-Plattformen mitgeteilt. „Für diesen Samstag ist leider durchgehend Regen angesagt – da macht Open Air keinen Spaß“, so der Veranstalter. Geplant war ein kostenfreies Open-Air-Festival mit House-Musik, regionalem Wein und „generationenübergreifender Begegnung“, wie es in der Ankündigung heißt. Das Event soll nun am Samstag, 11. April, stattfinden.