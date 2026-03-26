Wachenheim Mandelblüte trifft House: Wachenheimer Event verschoben

Wein und Housemusik zu kombinieren, ist das Konzept des Veranstalters.
Wein und Housemusik zu kombinieren, ist das Konzept des Veranstalters.

Die für Samstag, 28. März, angekündigte Veranstaltung auf dem Wachenheimer Marktplatz mit House-Musik ist verschoben worden. Das hat der Veranstalter „Tilt Event“ auf seinen Social-Media-Plattformen mitgeteilt. „Für diesen Samstag ist leider durchgehend Regen angesagt – da macht Open Air keinen Spaß“, so der Veranstalter. Geplant war ein kostenfreies Open-Air-Festival mit House-Musik, regionalem Wein und „generationenübergreifender Begegnung“, wie es in der Ankündigung heißt. Das Event soll nun am Samstag, 11. April, stattfinden.

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