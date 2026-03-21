Der Marktplatz in Wachenheim wird am 28. März zum Treffpunkt für Musik und Wein. Wie laut wird es im Stadtkern?

Was ist geplant?

Am Samstag, 28. März, ist in Wachenheim ein kostenloses Open-Air-Event auf dem Marktplatz geplant. Ab 13 Uhr wollen das Event-Kollektiv TILT sowie die Gaststätten Gewäx und Pfalzweisse dort einen Musiknachmittag mit House-Sound und regionalem Wein anbieten. Die Veranstaltung kostet keinen Eintritt. Zugangsbeschränkungen gibt es nicht. Beginn ist um 13 Uhr, das Ende ist gegen 22 Uhr vorgesehen. TILT Events produziert nach eigenen Angaben entlang der Weinstraße seit mehr als zwölf Jahren Veranstaltungen mit Fokus auf House-Musik. Meist handelt es sich dabei um geschlossene Veranstaltungen wie ein bereits ausverkauftes Event im Mai im Dürkheimer Weingut Hauer.

Welches Programm wird angeboten?

Angekündigt für Wachenheim ist die Stuttgarter DJ Kiti Arsa. Aus Speyer ist Paolo dabei. Weitere Künstler sind Riah aus Karlsruhe sowie Tim Tanner & Jaque. Die Veranstaltung soll sich nicht nur an Clubgänger, sondern auch an Familien, Weininteressierte, Neugierige und Mandelblüten-Besucher richten.

Welche Auswirkungen hat die Musikveranstaltung auf den Verkehr?

Der Wachenheimer Ortskern wird dafür gesperrt. Empfohlen wird die Anreise mit der Bahn.

Wird es sehr laut für Anwohner, die eigentlich keine House-Musik hören möchten?

Die Veranstaltung soll „verbindlich vor Beginn der gesetzlichen Nachtruhe in Rheinland-Pfalz“, also um 22 Uhr, enden. Das Audiokonzept sei bewusst auf eine tagesverträgliche Beschallung ausgelegt, heißt es. „Es handelt sich nicht um ein nächtliches Festival- oder Clubformat, sondern um ein öffentliches, generationenübergreifendes Kulturangebot im Rahmen der Mandelblüte“, betonen die Veranstalter. Alles sei mit den zuständigen Behörden abgestimmt worden. Die Vorgaben würden eingehalten. Die Lautstärke werde technisch kontrolliert und verantwortungsvoll gesteuert.

An wen kann man sich wenden, wenn es zu laut wird?

Ein Veranstaltungsleiter ist laut TILT während der gesamten Dauer vor Ort und fungiert als verantwortlicher Ansprechpartner. „Da es sich um eine genehmigte, zeitlich klar begrenzte Veranstaltung handelt, ist keine separate Bürgerhotline vorgesehen.“ Der Veranstalter verweist darauf, dass die regulären behördlichen Ansprechpartner wie Ordnungsamt oder Polizei jederzeit erreichbar seien.

Gab es in der Vergangenheit Beschwerden?

„Bei einer vergleichbaren Durchführung in der Vergangenheit lagen uns keine Beschwerden vor“, betonen die Veranstalter. Kultur im öffentlichen Raum „verantwortungsvoll und im Einklang mit der Umgebung umzusetzen“ sei der eigene Anspruch.