Zwei Fotoprofis geben Tipps, die Resonanz ist groß: Leser senden zahlreiche Bilder der Mandelblüte.

„Mandelblüten fotografieren wie Profis“ – Tipps zu diesem Thema hatte sich die RHEINPFALZ bei Melanie Hubach, Fotografin aus Erpolzheim, und ihrem Freinsheimer Kollegen André Straub geholt. Der Artikel hat offenbar viele Leserinnen und Leser inspiriert: Auf unseren Aufruf hin haben wir eine Vielzahl an schönen Fotos rund um die Mandelblüte erhalten. Unsere Auswahl entführt in ein Meer von rosa rund um Bad Dürkheim.