Bad Dürkheim Mandelblüte rund um Bad Dürkheim: Leser zeigen ihre schönsten Fotos (mit Bildergalerie)

„Auch bei Saharastaubhimmel ein Hingucker“, findet Uschi Zelmer, die uns dieses Foto von der Mandelblüte in Gimmeldingen schickt
»Auch bei Saharastaubhimmel ein Hingucker«, findet Uschi Zelmer, die uns dieses Foto von der Mandelblüte in Gimmeldingen schickt.

Zwei Fotoprofis geben Tipps, die Resonanz ist groß: Leser senden zahlreiche Bilder der Mandelblüte.

„Mandelblüten fotografieren wie Profis“ – Tipps zu diesem Thema hatte sich die RHEINPFALZ bei Melanie Hubach, Fotografin aus Erpolzheim, und ihrem Freinsheimer Kollegen André Straub geholt. Der Artikel hat offenbar viele Leserinnen und Leser inspiriert: Auf unseren Aufruf hin haben wir eine Vielzahl an schönen Fotos rund um die Mandelblüte erhalten. Unsere Auswahl entführt in ein Meer von rosa rund um Bad Dürkheim.

Das Thema mal in ein ganz anderes Licht getaucht hat dieser Fotograf: »Mandelblüte im Sonnenaufgang« betitelt Volker Fleckser se
Das Thema mal in ein ganz anderes Licht getaucht hat dieser Fotograf: „Mandelblüte im Sonnenaufgang“ betitelt Volker Fleckser sein Foto.
Den schönen Mandelblüten ganz nah gekommen ...
Den schönen Mandelblüten ganz nah gekommen ...
"Inspiriert von Eurem Aufruf, Fotos zu senden, machte ich mich auf den Weg nach Gimmeldingen. Ich nutzte das tolle Wetter, um ei
„Inspiriert von Eurem Aufruf, Fotos zu senden, machte ich mich auf den Weg nach Gimmeldingen. Ich nutzte das tolle Wetter, um ein paar Mandelblütenfotos zu gestalten“, schreibt Alexander Meier der Redaktion.
»Rosa Blütentraum«, findet die Fotografin.
„Rosa Blütentraum", findet die Fotografin.
»Jung und alt vereint« – so betitelt Andrea Fleckser ihr Foto von der Mandelblüte, das sie in die Redaktion schickt.
„Jung und alt vereint“ – so betitelt Andrea Fleckser ihr Foto von der Mandelblüte, das sie in die Redaktion schickt.
Märchenhaft: tausendundeine Mandelblüte.
Märchenhaft: tausendundeine Mandelblüte.
Ein kleines Blütenwunder zwischen Bad Dürkheim und Wachenheim – aber da ist doch noch etwas anderes zu sehen? "Tatsächlich mit e
Ein kleines Blütenwunder zwischen Bad Dürkheim und Wachenheim – aber da ist doch noch etwas anderes zu sehen? „Tatsächlich mit einer alten Mandelfrucht“, beschreibt Melanie Mahrenholtz ihr Bild.
Ein Traum in Rosa: Die Gönheimer Mandelblüte wurde von Susanne Eicher festgehalten.
Ein Traum in Rosa: Die Gönheimer Mandelblüte wurde von Susanne Eicher festgehalten.
Ein Mandelblütenbild aus Wachenheim.
Ein Mandelblütenbild aus Wachenheim.
Ein Hingucker: Der Flaggenturm auf der Kuppe des Fuchsmantels, auch Kaffeemühlchen genannt, im Hintergrund. Die Mandelblüte im V
Ein Hingucker: Der Flaggenturm auf der Kuppe des Fuchsmantels, auch Kaffeemühlchen genannt, im Hintergrund. Die Mandelblüte im Vordergrund.
Wolken und Blüten: ein Mandelblüten-Foto aus Bobenheim am Berg.
Wolken und Blüten: ein Mandelblüten-Foto aus Bobenheim am Berg.
Mandelblüte mit Ausblick.
Mandelblüte mit Ausblick.
Mandelblüte mit Michaeliskapelle im Hintergrund.
Mandelblüte mit Michaeliskapelle im Hintergrund.
»Hier ein Mandelblütenfoto aus Großkarlbach am Wingertshäusel«, schreibt Christine Gumsheimer.
„Hier ein Mandelblütenfoto aus Großkarlbach am Wingertshäusel“, schreibt Christine Gumsheimer.
»Dieses Bild hat unser guter Bekannter Hansjörg Wagner gemacht. Wir finden es genial«, schreibt Gerhard Herbel.
„Dieses Bild hat unser guter Bekannter Hansjörg Wagner gemacht. Wir finden es genial“, schreibt Gerhard Herbel.

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