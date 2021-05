Gegen Virusinfekte sind die Bühnenakteure eines Figurentheaters eigentlich immun. Trotzdem treffen die Einschränkungen des öffentlichen Lebens auch sie enorm. Doch Not macht erfinderisch: Das „Malzacher Figurentheater“ aus Bad Dürkheim schickt jetzt einen seiner Märchenhelden ins Internet.

Vom grauen Wolf bis zur chinesischen Nachtigall, vom schönen Schneewittchen bis zum unglücklichen Woyzeck – die meisten sonst so mobilen Darsteller im Figurentheater von Dieter Malzacher bleiben derzeit unbeweglich und stumm. Es gibt keine Aufführungen und Workshops in Kulturzentren, Kindergärten und Schulen, stattdessen folgt eine Terminabsage nach der anderen. Die Corona-Zwangspause für das Dürkheimer Figuren-Ensemble hält weiter an.

Malzacher, sonst gleichzeitig als Schauspieler, Puppenspieler, Figuren- und Maskenbauer aktiv, will aber weder jammern noch untätig bleiben. Mit der eben fertig gestellten „Corona-Version“ eines beliebten Kunstmärchens von Wilhelm Hauff nutzt er die Möglichkeiten moderner Medien. Inzwischen ging seine aktuell umgearbeitete Inszenierung „Der kleine Muck“ online: Der Märchenzwerg lief mit seinen wundersamen Zauberschuhen ins Netz und bereichert nun das digitale Kulturangebot.

Wie Muck wegen seiner Zwergengestalt verspottet und ausgelacht wird, wie er sich auf die Suche nach dem Glück macht und was er bei Frau Ahavzi und im Palast des Sultans erlebt, das kann man sich bei Youtube unter dem untenstehenden Link anschauen. Malzacher kombiniert Originalszenen aus seinem zehn Jahre alten Theaterstück mit neu eingespielten Passagen, in denen er als Erzähler zu sehen ist und eine direkte Verbindung zu den Zuschauern aufbaut.

Link geht an 3000 Grundschulen

Der Film richtet sich an Kinder ab dem Grundschulalter und darüber hinaus. Bekanntlich haben auch ältere Zuschauer Freude an den ausgeschmückten und abwechslungsreichen Inszenierungen des Figurentheaters. Die Geschichte packt der Puppenspieler in eine Rahmenhandlung – er selbst ist derjenige, der als Bub den kleinen Muck verspottet, dafür vom Vater bestraft wird und Mucks Geschichte erzählt bekommt.

Malzachers Vorliebe für ineinander geschachtelte Handlungsebenen kommt also auch hier zum Tragen, was der Darbietung einen zusätzlichen Reiz gibt. Gedreht wurde in Zusammenarbeit mit Sohn Sebastian Köpp, der als Medieninformatiker für die Technik zuständig ist.

Den Link zum Film sendet der Figurenspieler jetzt an insgesamt 3000 Grundschulen. Über den Online-Unterricht können Lehrer ihn ihren Schülern anbieten, sozusagen als Corona-Geschenk. „Nach der Krise muss man mich wieder bezahlen“, schmunzelt der Künstler.

„Vieles muss neu gedacht werden“

Auch an einer Hölderlin-Rezitation sowie an einem Figuren-Kabarett für Erwachsene arbeitet er. Unter dem Titel „Echt märchenhaft“ soll dieses Stück im Herbst Premiere feiern. So jedenfalls der aktuelle Plan zu einem Programm, das bekannte Figuren unter ungewohntem Blickwinkel zeigt. „Vieles muss neu gedacht werden“, sagt Dieter Malzacher und fügt nachdenklich hinzu: „Die Zuschauer werden anders sein, nachdem sie diese Krise erlebt haben.“

Im Netz