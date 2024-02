Bei der Mahnwache „Aufstehen für die Demokratie“ am Samstag, 17. Februar, sind weitere Akteure mit im Boot: Neben den fünf Fraktionen des Dürkheimer Stadtrats, die die Veranstaltung initiiert hatten, sind das Bündnis für Vielfalt und Toleranz, das Jugendkomitee, der Protestantische Kirchenbezirk Bad Dürkheim/Grünstadt, die Pfarrei Heilige Theresia vom Kinde Jesu Bad Dürkheim und der Beirat für die Belange von Menschen mit Migrationshintergrund dabei. Das hat die Dürkheimer Stadtverwaltung auf Nachfrage mitgeteilt. Bei der Mahnwache auf dem Ludwigsplatz, die um 15 Uhr starten soll, sprechen Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU) sowie je einer Sprecher der fünf Fraktionen. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung von der Dürkheimer Musikschule. Nach einer „Correctiv“-Recherche über Pläne von AfD-Politikern, Neonazis und Unternehmern zur Vertreibung von Menschen aus Deutschland gehen derzeit in großen und kleinen Städten Menschen auf die Straße. Die Fraktionen im Dürkheimer Stadtrat hatten sich in der vergangenen Woche bei einer Sitzung des Ältestenrats dafür entschieden, in Bad Dürkheim eine Mahnwache abzuhalten.